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Almanya Federal Anayasa Mahkemesi için Önemli Değişiklik Taslağı Kabul Edildi

Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesini siyasi etkiden korumak amacıyla yeni anayasa değişikliği taslağı oy çokluğuyla kabul edildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:42
Almanya Federal Anayasa Mahkemesi için Önemli Değişiklik Taslağı Kabul Edildi

Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi Hakkında Önemli Değişiklik

Almanya Federal Meclisi, Federal Anayasa Mahkemesini siyasi etkiden korumayı amaçlayan bir anayasa değişikliği taslağını oy çokluğuyla kabul etti. Taslak, eski bir tartışmanın ardından yapılan oylamada beklenen desteği gördü.

Oylama Sonuçları

Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubickinin belirttiğine göre, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Birlik Partileri (CDU/CSU), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından sunulan bu taslak, gereken üçte iki çoğunluğu elde etti. Oylama sonuçlarına göre, 600 milletvekili lehte, 69 milletvekili ise aleyhte oy kullandı.

Taslağın İçeriği

Söz konusu tasarı, anayasada senato ve yargıç sayısı ile görev sürelerine yönelik değişiklikleri içeriyor. Bu düzenlemeyle, Federal Anayasa Mahkemesi’nin siyasi etkilerden korunması hedeflenmektedir.

Onay Süreci

Değişikliğin yürürlüğe girmesi için Federal Konsey tarafından Meclis toplantısında onaylanması gerekmektedir.

Başbakan Scholz'dan Destek Mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Federal Anayasa Mahkemesini aşırıların ve popülistlerin siyasi etkisine karşı koruyoruz. Federal Meclisin kararı ise demokratik işbirliğinin bir kanıtıdır ve bununla çok mutluyum" şeklinde ifadelerde bulundu.

AfD'nin Tepkisi

Öte yandan, Almanya için Alternatif (AfD) partisi, anayasaya getirilen değişikliğin kendilerine yönelik bir hedef olduğunu belirterek taslağa tepki gösterdi. AfD milletvekili Fabian Jacobi, diğer partileri, kendilerini "şer odağı AfD'ye karşı hukukun üstünlüğünün cesur savunucuları" olarak göstermeye çalışmakla suçladı.

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