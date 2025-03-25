Almanya Federal Meclis Başkanlığı'na Julia Klöckner Seçildi

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) Başkanlığına Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) adayı Julia Klöckner seçildi. 23 Şubat'taki genel seçimlerin ardından yapılan ilk genel kurulda gerçekleştirilen oylamada, Klöckner, oylamaya katılan 630 milletvekilinin 382'sinin oyunu alarak 21. yasama döneminin meclis başkanı oldu.

Seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Bana gösterilen güven ve verilen oylar için teşekkür ederim." diyen Klöckner, bu göreve seçilen dördüncü kadın başkan olarak kayıtlara geçti. Oylama sonrasında görevini eski Başkan Baerbel Bas'dan devraldı.

Julia Klöckner, ayrıca eski Başbakan Angela Merkel hükümeti döneminde Tarım Bakanlığı görevini sürdürmüş ve önemli bir siyasi figür haline gelmiştir.

Meclis başkan yardımcılığı için ise Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) Andrea Lindholz, Yeşiller'den Omid Nouripour, Sol Parti'den (Die Linke) Bodo Ramelow ve Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nden (AfD) Gerold Otten adaylığını koymuştur.