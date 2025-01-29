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Almanya Federal Meclisi'nde Nasyonal Sosyalizm Kurbanları Anıldı

Almanya Federal Meclisi'nde düzenlenen törende, nasyonal sosyalizm kurbanları anıldı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, demokrasinin korunması için uyardı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:32
Almanya Federal Meclisi'nde Nasyonal Sosyalizm Kurbanları Anıldı

Almanya Federal Meclisi'nde Nasyonal Sosyalizm Kurbanları Anıldı

Almanya Federal Meclisi (Bundestag) bünyesinde gerçekleştirilen anma töreninde, nasyonal sosyalizm döneminde hayatını kaybedenler saygıyla anıldı. Tören, Berlin'deki Meclis'te geniş katılımla gerçekleşti.

Törene katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Stephan Harbarth ve Federal Eyalet Temsilciler Meclisi Dönem Başkanı Anke Rehlinger yer aldı. Ayrıca, 7 yaşında Yahudi soykırımından kurtarılan Roman Schwarzman da törende duygusal anılarla yer aldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Uyarıları

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya'nın Nazi suçlarına karşı taşıdığı sorumluluğun altını çizerken, demokrasiye yönelik oluşan tehditlere dikkat çekti. Steinmeier, "Karanlık bir döneme geri dönülmemesi için demokrasi düşmanlarını ciddiye alın. Bugün, elde ettiklerimizi korumak ve demokrasimizi sürdürmek bizim elimizde. Daha iyisini yapmalıyız," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Steinmeier, demokrasiye karşı olan tavırlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Soykırımı önemsizleştirir ya da unutursak, demokrasimizin temellerini de sarsmış oluruz," dedi.

Roman Schwarzman’ın Tanıklığı

88 yaşındaki Roman Schwarzman, çocukluk yıllarında Ukrayna'nın Berşad kasabasında yaşadığı korkunç olayları anlattı. Schwarzman, "Benim hikayem, artık kendi hikayelerini anlatamayan milyonlarca insanın hikayesidir," sözleriyle anmayı daha da anlamlı kıldı.

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