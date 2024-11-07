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Almanya Federal Meclisi'nden Tartışmalı Antisemitizmle Mücadele Önergesi Geçti

Almanya'da Federal Meclis, antisemitizmle mücadele önergesini kabul etti. Önerge, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:20
Almanya Federal Meclisi'nden Tartışmalı Antisemitizmle Mücadele Önergesi Geçti

Almanya Federal Meclisi'nde Antisemitizmle Mücadele Önergesi Kabul Edildi

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) gibi partilerin desteklediği ve bazı sivil toplum kuruluşlarının eleştirdiği antisemitizmle mücadele önergesi, Federal Meclis'ten onay aldı.

Oylama Sonuçları

Oylamada, "Bir daha asla, şimdi Almanya'daki Yahudi yaşamını korumak, muhafaza etmek ve güçlendirmek" başlıklı önerge, SPD, Yeşiller, Hristiyan Birlik (CDU) ve Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin oylarıyla kabul edildi. Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi ret oyu verirken, Sol Parti çekimser kaldı.

Önergenin İçeriği

Kabul edilen önerge, ülkede artan antisemitizm olaylarını kınayarak, Holokost'tan dolayı Almanya'nın özel bir sorumluluğa sahip olduğunu belirtiyor. Önerge, antisemitizmle mücadele için uluslararası tanımların benimsenmesi ve antisemitizmi teşvik eden projelerin finanse edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Eleştiriler

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve bazı entelektüeller, önergenin ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü gibi temel hakları ihlal edebileceğini belirtti. Antisemitizm tanımının belirsiz olduğu ve bunun, İsrail hükümeti aleyhindeki eleştirileri bastırma amacı taşıdığı iddia edildi.

Gelecek Beklentileri

Önerge çerçevesinde, okullarda antisemitizm suçlarının cezalandırılması ve yüksek öğrenim yasalarının gözden geçirilmesi talep edildi. Ayrıca, Almanya'nın dış ve güvenlik politikasında İsrail'in güvenlik çıkarlarını korumaya yönelik adımlar atması gerektiği ifade edildi.

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