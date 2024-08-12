Almanya, Gazze'deki Okul Saldırısını Savundu

Almanya'dan Tartışmalı Açıklama

İsrail ordusunun Gazze'de yerlerinden edilen sivillerin sığındığı bir okulda gerçekleştirdiği saldırıda en az 100 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu durum, uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı ve birçok ülke tarafından sert şekilde kınandı. Ancak Almanya, konuyla ilgili olarak İsrail'in eylemlerini savundu.

Wolfgang Buechner'dan Açıklama

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Alman hükümetinin Sözcü Yardımcısı Wolfgang Buechner, İsrail'in saldırısının "kendini savunma hakkı" kapsamında olduğunu belirtti. Buechner, "Sahadaki gerçeklik, Hamas'ın okullar, hastaneler ve anaokullarını askeri merkezler olarak kullanması ve Gazze halkını istismar etmesi gerçeğini de yansıtmaktadır," dedi.

Olay ve Sonuçları

İsrail ordusu, 10 Ağustos tarihinde Gazze'nin doğusunda bulunan Derec Mahallesi'nde, çok sayıda sivilin barındığı Et-Tabiin Okulu'na yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında, sabah namazı kılmakta olan yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu okulda en az 100 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı.