Almanya, Gazze'nin Kuzeyindeki İnsani Krizi Kınadı

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze Açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun "vahim" olduğunu duyurdu. Deschauer, Berlin'de yaptığı basın toplantısında, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması için uluslararası yardımların geçişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ölümler ve Acil Yardım İhtiyacı

Sözcü, bölgede çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine dair endişe verici raporların bulunduğunu belirterek, Gazze Şeridi'nin yardım malzemelerinden yoksun kalmasının ciddi bir sorun olduğunu ifade etti. "Bu konuda bir kez daha hatırlatmak gerekirse, İsrail'in askeri operasyonları sırasında meşru müdafaa hakkı ile uluslararası insancıl hukukun çerçevesine uyması gerekiyor" dedi. Deschauer, bu noktada uluslararası hukukun gerekliliklerine uyulması konusunda ısrarcı olduklarını kaydetti.

İsrail'in Saldırıları Üzerine Endişeler

Ayrıca, Deschauer, İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler barış güçlerine yönelik saldırılarına dair endişelerini yineledi. 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde meydana gelen saldırılarda yaklaşık 42,603 Filistinli hayatını kaybederken, 99,795 kişi de yaralandı. Bu ölümler arasında 17,000 çocuk ve 11,378 kadın yer alıyor.