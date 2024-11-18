Almanya: Gazze'ye İnsani Yardıma İzin Verilmemesinin Mazereti Yok

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Sert Açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmemesinin hiçbir mazeretinin olamayacağını vurguladı. Baerbock, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki durumun dikkat çekici derecede dramatik olduğunu ve Gazze'deki insanların, özellikle de çocukların çektiği acıların kelimelerle ifade edilemeyeceğini belirtti.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Baerbock, "Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmemesinin hiçbir mazereti olamaz" diyerek daha önce de bu pointi dile getirdi. İnsani yardımın uluslararası hukukta yer aldığını vurgulayan Baerbock, Gazze'deki insanların zorla yerlerinden edilemeyeceğini ifade etti. "Eğer şimdi Gazze konusunda Filistinlilerin var olma hakkı bazı bakanlar tarafından sorgulanıyorsa, bu Avrupa'nın pozisyonu açısından elbette sonuçlar doğuracaktır" şeklinde konuştu.

Meşru Müdafaa ve Rusya'ya Tepkiler

Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ve Avrupa'daki barışı yok etmek istediğini savunarak, bu nedenle Ukrayna'ya yoğun şekilde destek verdiklerini dile getirdi. Ayrıca, daha önce yanlış anlaşıldığına inandığı Amerikan yönetiminin, Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı olarak kullanma izni verme kararını değerlendirdi. Baerbock, "Meşru müdafaa hakkı, bir roketin çocuk hastanesine düşmesini beklemek anlamına gelmez. Bu füzeleri fırlatıldığında yok ederek kendinizi koruyabilirsiniz," dedi.

Avrupa'nın Güvenliği İçin Sorumluluk Artmalı

Rus saldırılarının Avrupa'nın özgürlüğüne yönelik olduğunu ifade eden Baerbock, bu durumun Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını da etkilediğini belirtti. Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Baerbock, ABD'deki seçimlerin de toplantıda ele alınacağını kaydetti.

Son olarak, NATO'nun Avrupa ayağını güçlendirdiklerini, AB ile NATO arasındaki işbirliğine yatırım yaptıklarını belirten Baerbock, Amerika'ya verdikleri cevabın net olduğunu dile getirdi: "Birleşik Avrupa!"

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.