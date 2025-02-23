Almanya Genel Seçiminde CDU/CSU Birinci, AfD Tarafından Tarihi Başarı İlan Edildi

Almanya'daki genel seçimlerde CDU/CSU yüzde 29 oyla birinci oldu, AfD ise oy oranını artırarak tarihi bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 20:46
Almanya Genel Seçiminde CDU/CSU Birinci, AfD Tarafından Tarihi Başarı İlan Edildi

Almanya Genel Seçiminde İlk Sandık Çıkış Anketleri Açıklandı

Almanya'da gerçekleştirilen genel seçimlerde, ilk sandık çıkış anketlerine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri %29 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. Yaklaşık 59,2 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu bu seçimde, oy verme işlemleri yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Seçim Sonuçları ve Parti Performansları

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD tarafından yayımlanan anket sonuçlarına göre, CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'in liderliğindeki CDU/CSU, 2021 seçimlerine göre oy oranını 4,9 puan artırmış oldu. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ise %19,5 oy alarak, bir önceki seçimlere göre %9,1 oranında bir artış yaşadı ve ikinci sırada yer aldı.

Mevcut Başbakan Olaf Scholz’un liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise %16 oy oranıyla üçüncü sırada, %9,7 oranında bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Bu sonuçlar, SPD için İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en düşük oy oranı olma potansiyeli taşıyor.

Diğer partilerin oy oranlarına bakıldığında, Yeşiller Partisi %13,5, Sol Parti %8,5 ile meclise girmesi kesinleşen partiler arasında yer aldı. Hür Demokrat Parti (FDP), %4,9 ile önemli bir kayıp yaşadı ve seçim barajının %5 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, meclis dışında kalma tehlikesi ile karşı karşıya görünüyor.

Partilerden Açıklamalar Geldi

Seçimin ardından, Merz'in liderliğindeki CDU, "Güveniniz için teşekkür ederiz! Bu güven, bizim için hem bir teşvik hem de bir yükümlülüktür. Almanya için siyasi değişimi gerçekleştirmek istiyoruz" diyerek zaferini ilan etti.

AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel ise, "Bu, bizim için tarihi bir başarıdır. Halkın iradesini gerçekleştirmek için elimizi uzatıyoruz" şeklinde konuşarak, partilerinin oylarını neredeyse iki katına çıkardığını vurguladı.

Katılım Oranı Yüksek

Bu seçimlerde katılım oranının %84 ile 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi. Verilere göre hiçbir parti tek başına iktidar olma şansına sahip değil.

Bölgesel Temsil

Sandık çıkış anketlerine göre, Almanya Federal Meclisi’nde sandalye dağılımı şu şekilde: CDU/CSU 211, AfD 142, SPD 116, Yeşiller 98, Sol Parti 62. Ayrıca, Danimarkalı azınlığın kurduğu Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) de 1 milletvekili ile mecliste temsil edilecek.

Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU)...

Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy oranıyla birinci çıktı. Partililer, Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) genel merkezinde seçim sonuçlarını takip etti.

Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU)...

Almanya’da yapılan genel seçimde ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy oranıyla birinci çıktı. Partililer, Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) genel merkezinde seçim sonuçlarını takip etti.

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