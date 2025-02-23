Almanya Genel Seçimlerinde Oy Verme Süreci Başladı

Almanya'da 21. dönem Bundestag seçimleri için oy verme işlemi başladı. 59,2 milyon seçmen, 29 parti için sandık başına gidiyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 10:00
Almanya Genel Seçimlerinde Oy Verme Süreci Başladı

Almanya'da Genel Seçimler İçin Sandıklar Açıldı

Almanya, 21. dönem Federal Meclis'te (Bundestag) yer alacak milletvekillerini seçmek üzere oy verme işlemlerine başladı. Seçmenler, yerel saatle 08:00'de (TSİ 10:00) sandık başına gitmeye başladılar. Oy verme işlemi, yerel saatle 18:00'ye (TSİ 20:00) kadar devam edecek.

Seçmenler ve Adaylar

Seçime katılmak için toplamda 59,2 milyon seçmen oy kullanmaya hak kazanmış durumda. Bu seçimde 29 parti mücadele ediyor. İlk kez oy kullanacak gençlerin sayısının 2,3 milyon olduğu belirtilirken, 70 yaş ve üzerindeki seçmenlerin sayısı 13,7 milyon olarak açıklandı.

Toplam 4.506 aday içinden 1422’si kadın olarak öne çıkıyor. 630 sandalyeli mecliste milletvekili olmak için yarışan adaylardan 50’nin üzerinde Türk kökenli aday bulunuyor.

İki Ayrı Oy Kullanma Seçeneği

Seçmenler, sandığa gittiklerinde iki ayrı oy kullanacaklar. İlk oylarıyla seçim bölgesindeki adayı belirleyecek olan seçmenler, ikinci oylarıyla partilerin belirlediği listelerdeki adaylara oy verecek. Bu seçimde Seçim Yasası'nda yapılan değişiklikler ile ikinci oylar daha büyük bir önem kazandı.

Başbakan Adayları ve Anket Durumu

Mevcut Başbakan Olaf Scholz (SPD) yeniden başkanlık için adaylığını koyarken, diğer başbakan adayları arasında Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Genel Başkanı Friedrich Merz, AfD Eş Başkanı Alice Weidel, Yeşiller’den Robert Habeck, ve BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht bulunuyor.

Son anketlerde, CDU/CSU'nun oy oranının %28-32 arasında değiştiği görülüyor. AfD’nin oy oranı ise %20-21 olarak yansırken, SPD’nin oyları %14,5-16 arasında değişiyor. Yeşiller’in oy oranı %12-14, FDP’nin ise %4-5 olarak öngörülmekte.

Seçim Sonuçları Üzerindeki Etkiler

Seçimlerde %5'lik barajı aşacak partiler meclise girecek. Ancak barajı geçemeyen partiler, 3 bölgeden milletvekili çıkarırlarsa parlamentoda temsil şansı elde edebilirler. Kamuoyunda merak edilen partilerden Sol Parti'nin oy oranı %7-8, yeni katılan BSW'nin ise %3-4,5 olarak tahmin ediliyor.

Alman kamu yayıncısı ZDF’nin verilerine göre, son günlerde karar vermesi beklenen kararsızların oranı %27 olarak aşikâr. Hiçbir partinin tek başına hükümet kurmak için yeterli milletvekili sayısına ulaşamayacağı öngörülüyor. Muhtemel koalisyonların hangi partilerden oluşacağı, %5’lik seçim barajını aşacak partilere bağlı olarak şekillenecek.

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