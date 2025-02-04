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Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer: Rusya Açık Tehdit

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'nın tehdidine karşı savunma harcamalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:30
Almanya Genelkurmay Başkanı Breuer: Rusya Açık Tehdit

Almanya'dan Rusya'ya Açık Tehdit Uyarısı

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'yı "açık tehdit" olarak tanımlayarak NATO ülkelerinin bu tehdide birlikte ve kararlılıkla karşılık verdiğini ifade etti. Breuer, Handelsblatt gazetesine verdiği röportajda, savunma harcamalarının artırılması gerekliliğine dikkat çekti.

Rusya'nın Saldırganlığına Karşı Birliktelik

Breuer, Vladimir Putin'in saldırganlığına karşı NATO ülkelerinin birlikteliğinin önemine değinerek, "Bu, bir demir perde değil. Doğu'da açık bir tehdit görüyoruz ve bu tehdide karşı koymak için bir şeyler yapıyoruz" dedi. Soğuk Savaş günlerindeki gibi binlerce tankın dizilmesine gerek olmadığını belirten Breuer, esnek ve akıllı bir savunma planına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Avrupa'da Tank Kullanımının Önemi

ABD'nin aksine, Avrupa'da muharebe tanklarının gerekliliğini vurgulayan Breuer, "Çeşitli tank tiplerine sahip olmaya devam edeceğiz. Ancak standardizasyona doğru ilerlemeliyiz" dedi. Avrupa'daki her ülkenin savunma için daha fazlasını yapması gerektiğine dikkat çeken Breuer, "Alman ve Hollanda Silahlı Kuvvetlerinin entegrasyonu gibi işbirlikleri büyük önem taşıyor" ifadesinde bulundu.

Gelecek Savaş Senaryoları

Rusya ile olası bir savaş tehdidi hakkında yorum yapan Breuer, "Hayır, durum çok ciddi. Putin planlarını sistematik olarak uyguluyor" dedi. 2029'da savaşa hazır olmaları gerektiğini belirten Breuer, ortak silahlanma projelerinin hemen başlatılması gerektiğini vurguladı.
Breuer daha sonra, "Bir subay olarak en kötü senaryoyu düşünmek zorundayım. Analistler savaş çıkma ihtimalini 4 ile 7 yıl arasında öngörüyor. Ben 4 yıl olduğunu varsayıyorum" dedi. Bu durumun, hem askerler hem de toplum için hazırlık yapma gerekliliğini ortaya koyduğuna değindi.

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