Almanya, Güney Sudan'daki Büyükelçiliğini Geçici Olarak Kapatıyor

Almanya, Güney Sudan'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı. Bakan Baerbock, ülkedeki barışın tehlikede olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 13:41
Almanya, Güney Sudan'daki Büyükelçiliğini Geçici Olarak Kapatıyor

Almanya, Güney Sudan'daki Büyükelçiliğini Geçici Olarak Kapatıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Güney Sudan'ın başkenti Juba'daki Almanya Büyükelçiliği'nin geçici olarak kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Baerbock, bu kararı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda açıkladı.

Güvensiz Ortam ve Barış Anlaşmaları

Baerbock, yıllardır süregelen kırılgan barış ortamının yeniden iç savaşın eşiğine geldiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ile yardımcısı Riek Machar'ın ülkeyi şiddet sarmalına sürüklediğine vurgu yaptı. ''Bu anlamsız şiddeti durdurmak ve barış anlaşmasını hayata geçirmek onların sorumluluğudur.'' değerlendirmesinde bulundu.

Durumun ciddiyetine dikkat çeken Baerbock, Almanya'nın birkaç yıldır Güney Sudan için seyahat uyarısı yaptığını belirtti. ''(Oradaki) durum nedeniyle Alman hükümeti, kriz masasında Juba'daki büyükelçiliğimizi geçici kapatma kararı aldı. Meslektaşlarımızın güvenliği bizim en yüksek önceliğimizdir.'' ifadelerini kullandı.

Güney Sudan'daki Gerginlikler

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı. Ancak, 16 Aralık 2013'te Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in yardımcısı Riek Machar'ı darbe teşebbüsü iddiasıyla görevden almasının ardından ülke iç savaşın eşiğine geldi.

Yıllarca süren savaşların ardından 2018 ve 2022'de çeşitli barış anlaşmalarına imza atılsa da, kamu düzeninin sağlanamaması nedeniyle ülkede farklı kabileler ve gruplar arasında zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

Son günlerde, çoğunluğu Machar'ın mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan Beyaz Ordu adlı milis güç, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirdi. Bunun üzerine Machar'ın liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefet (SPLM-IO) bünyesindeki bazı general ve bakanlar gözaltına alındı.

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