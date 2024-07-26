Almanya İç İstihbaratı: Rusya'nın Sabotaj Faaliyetleri Artıyor

Alman İç İstihbaratı'ndan Önemli Uyarı

Almanya'nın iç güvenliğinden sorumlu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Rusya'nın Avrupa genelindeki sabotaj faaliyetlerinde önemli bir artış olduğunu açıkladı.

Gözlemler ve Bulgular

BfV'nin resmi web sitesinde yayınlanan açıklamada, Rus istihbarat servislerinin özellikle Alman şirketlerinin çalışanlarının sosyal medya hesapları üzerinde analizler yaptığına dair çeşitli bulguların elde edildiği belirtildi. Açıklamanın başlığı "Sabotaja karşı korunma" olarak kaydedildi.

Riskler ve Gelişmeler

Açıklamada, "Rusya'nın Almanya ve Avrupa'da sabotaj gerçekleştirmenin boyutu, Ukrayna'ya yönelik saldırgan tutum ve Batı ile Rusya arasındaki gerilimin gidişatına bağlıdır. 2023'ten bu yana Avrupa'daki artan vakalar ve Almanya'daki olası faaliyetler, mevcut değerlendirmelerin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir," ifadeleri kullanıldı. Almanya'da sabotaj riskinin arttığı vurgulandı.

Siber Tehditler Devam Ediyor

Alman medyasındaki haberlere göre, Rusya yanlısı siber korsanlar, Alman devlet kurumları ve özel sektörün web sitelerine yönelik siber saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu durum, siber güvenlik anlamında endişelerin artmasına yol açmaktadır.

Son Gelişmeler

Yaklaşık iki hafta önce, ABD istihbaratının Alman silah üreticisi'nin yöneticisine yönelik bir suikast planı olduğu yönünde bilgi verdiği öğrenildi. Bu yaratılan endişeler, Rusya'nın Avrupa'daki faaliyetleri konusunda ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.