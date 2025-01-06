Almanya İçişleri Bakanı Faeser, Suriyelilere Sağlanan Korumanın Gözden Geçirileceğini Açıkladı

Suriyelilere Yönelik Koruma Düzenlemesi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Suriyelilere sunulan koruma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Faeser, Funke Medya'ya verdiği demeçte, Suriye'deki durumun istikrara kavuşması nedeniyle Almanya'daki Suriyelilerin koruma durumlarının gözden geçirileceğini belirtti.

İkamet Hakkı Üzerine Yeni Değerlendirmeler

Bakan Faeser, "Yasalarımız gereği, Federal Göç ve Mülteci Dairesi (Bamf), Suriye'de güvenliğin sağlanması durumunda koruma hakkı gerekmeyen bireylerin bu korumanın iptal edilmesi için gözden geçirileceğini ifade etti.

Ayrıca, Faeser, iş veya eğitim gibi nedenlerle ikamet hakkı olmayan ve gönüllü olarak Suriye'ye dönmeyenlerin de bu durumdan etkileneceğini vurguladı.

Güvenlik ve Entegrasyon Öncelikli

Faeser, nihai hedefin güvenlik olduğunu belirterek, "İyi entegre olmuş, çalışan, Almanca öğrenmiş ve burada yeni bir yaşam kuran bireylerin Almanya'da kalmalarına izin verilmelidir. Ancak Almanya'dan dönmek isteyenlerin de desteklenmesi önemlidir," dedi.

Ağır Suçlar ve Sınır Dışı İşlemleri

Bakan, ağır suç işlemiş bireylerin ise mümkün olan en kısa sürede sınır dışı edilmesi gerektiğinin altını çizerken, bu amaçla yasal seçeneklerin genişletildiğini ifade etti. Suriye'deki durum uygun hale geldiğinde bu uygulamaların hayata geçirileceğini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede şu anda yaklaşık bir milyon Suriyeli yaşamaktadır. Bamf, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'den gelen kişilerin iltica başvurularını askıya alma kararı almıştı.