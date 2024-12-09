Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Suriyelilerin Geri Dönüşü Hakkında Spekülasyon Yapmak Ciddiyetsizliktir

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Baas partisinin 61 yıllık iktidarının sona ermesi sonrası Suriyeli mültecilerin geri dönüşü hakkında yapılan spekülasyonlara sert tepki gösterdi.

Faeser, sosyal medya platformu X'teki açıklamasında, "Almanya'da koruma bulan pek çok mülteci, Suriye'deki vatanlarına dönme umudu taşıyor. Ancak Suriye'deki durum şu anda çok belirsiz. Bu nedenle somut seçenekleri tahmin etmek mümkün değil. Bu tür değişken ve öngörülemez bir ortamda spekülasyon yapmak ciddiyetsizlik olacaktır," ifadelerini kullandı.

Bakan Faeser, Suriye'deki belirsizlik nedeniyle Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) ile iltica prosedürlerine ilişkin kararların dondurulmasını destekledi. Esed rejiminin son bulmasının, zulme maruz kalan birçok insan için büyük bir rahatlama kaynağı olduğunu vurguladı.

Almanya'da yaklaşık 975 bin Suriyeli yaşamaktadır; bunların yaklaşık 760 bini ise mülteci veya sığınmacı statüsünde bulunmaktadır.