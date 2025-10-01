Almanya İHA'lara Karşı Ortak Savunma Merkezi Kuruyor

Bakan Dobrindt, tehdit oluşturan İHA'lara karşı federal ve eyaletleri kapsayan ortak bir savunma merkezi kurulacağını ve düşürme yetkisi verileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:52
Almanya İHA'lara Karşı Ortak Savunma Merkezi Kuruyor

Almanya İHA'lara Karşı Ortak Savunma Merkezi Kuruyor

Dobrindt: Güvenlik güçlerine İHA'ları düşürme yetkisi verilecek

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, ulusal sınırlar içinde tehdit teşkil eden insansız hava araçlarına (İHA) karşı yeni bir savunma merkezi kurulacağını duyurdu.

Dobrindt, hükümetin İHA tehditlerine karşı güvenlik güçlerinin yasal yetkilerini güçlendirecek yeni bir yasayı yakında kabul edeceğini belirterek, tehdit olarak görülen veya değerlendirilen İHA'ların düşürülmesine olanak sağlayacaklarını ifade etti.

Emniyetin yanı sıra Alman silahlı kuvvetlerinin de karşılıklı yardımlaşma kapsamında İHA savunmasında görev alabilmesi gerektiğini vurgulayan Dobrindt, "Ortak bir insansız hava aracı savunma merkezi kuracağız." dedi. Dobrindt, merkezin federal ve eyalet hükümetleri arasında bilgi alışverişini sağlayacağını, tehdit analizleri yapacağını, tehdit durumunu değerlendireceğini ve operasyonel tedbirlerin koordinasyonunu kolaylaştıracağını aktardı.

Casusluk ve sabotajı içeren artan hibrit tehdit durumuna dikkat çeken Dobrindt, bunun karşısında yeni tepkiler geliştirilmesi gerektiğini, bunun da İHA'ları tespit etme, savunma, engelleme ve gerektiğinde düşürme adımlarını kapsadığını söyledi.

Dobrindt, hükümetin önümüzdeki haftalarda Havacılık Güvenlik Yasası ve Federal Polis Yasasında değişiklik yaparak İHA tehditleriyle mücadele için gerekli yasal çerçeveyi oluşturmayı planladığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
4
Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi
5
Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta
6
Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Somayeh Moghadam Sakarya'ya Ulaştı

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin