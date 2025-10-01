Almanya İHA'lara Karşı Ortak Savunma Merkezi Kuruyor

Dobrindt: Güvenlik güçlerine İHA'ları düşürme yetkisi verilecek

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, ulusal sınırlar içinde tehdit teşkil eden insansız hava araçlarına (İHA) karşı yeni bir savunma merkezi kurulacağını duyurdu.

Dobrindt, hükümetin İHA tehditlerine karşı güvenlik güçlerinin yasal yetkilerini güçlendirecek yeni bir yasayı yakında kabul edeceğini belirterek, tehdit olarak görülen veya değerlendirilen İHA'ların düşürülmesine olanak sağlayacaklarını ifade etti.

Emniyetin yanı sıra Alman silahlı kuvvetlerinin de karşılıklı yardımlaşma kapsamında İHA savunmasında görev alabilmesi gerektiğini vurgulayan Dobrindt, "Ortak bir insansız hava aracı savunma merkezi kuracağız." dedi. Dobrindt, merkezin federal ve eyalet hükümetleri arasında bilgi alışverişini sağlayacağını, tehdit analizleri yapacağını, tehdit durumunu değerlendireceğini ve operasyonel tedbirlerin koordinasyonunu kolaylaştıracağını aktardı.

Casusluk ve sabotajı içeren artan hibrit tehdit durumuna dikkat çeken Dobrindt, bunun karşısında yeni tepkiler geliştirilmesi gerektiğini, bunun da İHA'ları tespit etme, savunma, engelleme ve gerektiğinde düşürme adımlarını kapsadığını söyledi.

Dobrindt, hükümetin önümüzdeki haftalarda Havacılık Güvenlik Yasası ve Federal Polis Yasasında değişiklik yaparak İHA tehditleriyle mücadele için gerekli yasal çerçeveyi oluşturmayı planladığını belirtti.