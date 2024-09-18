Almanya, Irak'taki Askeri Görev Süresini Uzatıyor

Almanya'nın Irak'taki Askeri Varlığı Devam Ediyor

Almanya, terör örgütü DEAŞ ile mücadele için Irak'ta konuşlu askerlerinin görev süresini 31 Ocak 2026 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Hükümetten Açıklama

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Bakanlar Kurulu'nun aldığı bu kararı kamuoyuyla paylaştı. Büchner, "Misyonun amacı, Irak'ta güvenlik ve istikrarın sağlanması ve DEAŞ'ın yeniden güçlenmesinin engellenmesi için Irak Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerine sürdürülebilir destek sunmaktır." dedi.

Irak Hükümeti ile İşbirliği

Büchner, ayrıca Irak hükümetinin DEAŞ tehdidine karşı Almanya'nın destek sağlama talebinin devam ettiğini belirterek, "Alman Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ ile mücadele alanında NATO'nun Irak Misyonu (NMI) ve Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu (CJTF-OIR) gibi operasyonlara katkı sunmaya devam edecektir." şeklinde bilgi verdi.

Asker Sayısı Sınırlı

Bakanlar Kurulu kararına göre, Irak'taki asker sayısı en fazla 500 kişi ile sınırlandırılacak. Alınan kararın önümüzdeki hafta Federal Meclis tarafından görüşülüp onaylanması bekleniyor.