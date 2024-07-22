Almanya, İsrail'den UAD Raporunu Ciddiye Almasını İstiyor

Almanya'dan İsrail'e Önemli Uyarı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, çeşitli açıklamalarla İsrail hükümetine önemli mesajlar iletti. Baerbock, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından yayımlanan danışma görüşünün ciddiye alınmasının gerektiğini vurguladı. Bu raporu hukuka aykırı olarak nitelendirdikleri Filistin topraklarındaki işgalin sonlanmasının bir ön koşulu olarak değerlendiriyor.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Brüksel'deki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi değerlendirmelerde bulunan Baerbock, "Bu rapor bağlayıcı olmasa da, İsrail’in bunu ciddiye alması yerinde olacaktır," dedi. UAD’nin, Orta Doğu’daki durum ve iki devletli çözüm konusundaki sorumlulukları vurgulayan yol gösterici bir rapor yayımladığını belirtti. Baerbock, mevcut durumun uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bu ihlalin iki devletli çözüm için engel oluşturduğuna dikkat çekti.

Son olarak, İsrail’den, iki devletli çözüm için adım atmasını beklediğini ifade eden Baerbock, böylece Filistinliler ve İsrailliler arasında gelecekte barış içinde bir arada yaşama garantisinin sağlanabileceğini sözlerine ekledi.