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Almanya, İsrail Eleştirisi Yapan Örgütlerin Fonunu Kesti

Almanya, İsrail'in Gazze’deki saldırılarını eleştiren iki insan hakları örgütünün fonlarını durdurdu. Kararın arka planı tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 00:46
Almanya, İsrail Eleştirisi Yapan Örgütlerin Fonunu Kesti

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Alman hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki politikalarını ve saldırılarını eleştiren Zochrot ve New Profile adlı iki İsrailli insan hakları örgütünün fonlarını kesme kararı aldı. Deutsche Welle'nin haberine göre, bu karar, federal düzeyde yapılan daha geniş bir modelin parçası olarak değerlendiriliyor.

Fon Kesintisi Nedenleri ve Sonuçları

Almanya'nın bu hamlesi, söz konusu örgütlerin projelerini 2023 yılı sonunda sona erdirmesine neden olacak. Gözlemciler, bu durumun İsrail hükümetini eleştiren sesleri zayıflatacağından endişe duyuyor.

Özellikle, Almanya'nın 7 Ekim 2023 itibarıyla en az 6 Filistinli kuruluşun fonunu durdurması dikkat çekici bir gelişme. Zochrot ve New Profile temsilcileri, bu kararın siyasi niteliği olduğunu ve İsrail'deki sivil toplumun daraldığı bir dönemde eleştirel sesleri bastırmayı hedeflediğini ifade ediyor.

Zochrot ve New Profile'ın Misyonları

Zochrot örgütü, "Nakba"nın hesabını sorarak Filistinli mültecilerin ve torunlarının geri dönüş hakkı için mücadele etmektedir. Örgütün direktörü Rachel Beitarie, fon kaybının bütçelerinin %25'ine denk geldiğini belirtirken, Alman yetkililerin kararlarının İsrail hükümetinin baskısı altında olduğunu savunuyor.

New Profile ise, İsrail'de zorunlu askerlik hizmetini reddedenlere destek sunuyor. Örgüt, Almanya'daki fon kesintisiyle toplam fonlarının yarısını kaybettiğini açıkladı.

Almanya’nın Eleştirileri Cevp Alıyor

Bu kararla ilgili olarak, Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini eleştiren sesleri susturma niyetinde olduklarına dair iddiaları reddetti. Açıklamaya göre, Berlin hâlâ birçok sivil toplum kuruluşunu desteklemeye devam ediyor.

Bu olay, Almanya'nın mevcut İsrail hükümetiyle ilişkilerini sorgulamaya açan bir durum olarak öne çıkıyor ve insan hakları örgütlerinin finansman ihtiyaçlarının daha da keskinleşeceği bir döneme işaret ediyor.

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