Almanya, İsrail'in Filistin'deki İşgaline Son Vermesi İçin UAD'nin Görüşünü Destekliyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Filistin topraklarını işgalini hukuka aykırı ilan eden danışma görüşünü destekleyeceğini duyurdu. Bakanlık, bu görüşe saygı duyacaklarını ve uluslararası hukukun yükümlülüklerine uygun hareket edeceklerini bildirdi.

Uluslararası Hukukun Önemi

Açıklamada, uluslararası hukukun, uluslararası düzen ve güvenliğin temeli olduğu vurgulandı. "Hukukun olmadığı yerde barışa ulaşmak mümkün değildir" ifadesine yer verildi.

İki Devletli Çözüme Vurgu

Bakanlık, müzakerelere dayanan iki devletli çözümün Orta Doğu'da sürdürülebilir bir barışın anahtarı olduğunu belirtti. Ayrıca, bu durumu bölgedeki ortakları ve Birleşmiş Milletler kararları aracılığıyla sıkça vurguladıklarını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilerin kendi devletlerinde güvenlik ve onur içinde yaşayabilmesi için müzakerelerin şart olduğunu belirtti.

Oylama ve Gösterge Değerlendirmesi

Dün oylamaya sunulan karar tasarısının UAD görüşünün ötesinde birçok önemli noktaya sahip olduğu dile getirildi. Almanya, diğer ortaklarla birlikte karar tasarısında çekimser kalarak gerekli eleştirileri getirdi.

UAD'nin Danışma Görüşü

UAD Başkanı Nawaf Salam, 19 Temmuz'daki oturumda İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarının hukuki durumunu açıklayarak, bu bölgelerin ayrı değil, "tek bir bölgesel birim" olduğunu bildirdi.

UAD, İsrail'in işgaline "en kısa sürede son verilmesi gerektiğine" vurgu yaparak, diğer devletlerin de bu durumu hukuki olarak tanımama yükümlülüğü olduğunu bildirdi.