Almanya, İsrail'in Mescid-i Aksa Baskınını Kınıyor

Almanya'dan Sert Tepki

Almanya, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını resmi olarak kınadı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, bu tür eylemlerin mevcut gergin durumu daha da tırmandırabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Basın Toplantısında Açıklamalar

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin'deki basın toplantısında, "Bakan Ben-Gvir'in Harem-i Şerif'e düzenlediği ziyaretin, mevcut gerginlik ortamında bir provokasyon olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Deschauer, ayrıca, "Alman hükümeti, Harem-i Şerif'in tarihsel statüsünü ihlal eden tek taraflı girişimlere karşı çıktığını" belirtti. Hükümetin, bu tür kasıtlı provokasyonların engellenmesini beklediğini dile getirdi.

Güvenlik Endişeleri

Deschauer, mevcut durumda "bu tür riskli eylemlerin" Kudüs, Batı Şeria ve İsrail'de güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. "Ateşle oynamak, son derece tehlikeli, bu nedenle büyük bir dikkat gerekiyor" dedi.

Baskın Detayları

Dün düzenlenen baskında, Ben-Gvir'ın yanı sıra başka İsrailli Bakanlar ve fanatik Yahudiler de yer aldı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2,250'ye kadar fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya girdi. Bazı katılımcıların, yere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği bildirildi.

Uluslararası Anlaşmaların Durumu

Ürdün, 1994'te imzalanan Vadi Araba Anlaşması ile Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, 2013'teki bir anlaşma ile Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında Kudüs ve kutsal mekanların savunulması konularında vesayet hakkı Ürdün'e verilmiştir.