Almanya, İtalya'daki Savaş Katliamı İçin Tazminata Mahkum Edildi

İtalya'da bir mahkeme, Almanya'nın Naziler döneminde İkinci Dünya Savaşı sırasında Pietransieri köyünde gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybedenlerin ailelerine 4 milyon avro tazminat ödemesine karar verdi.

L'Aquila'daki temyiz mahkemesi, daha önce tazminat ödenecek kişilere dahil edilmeyenlerin yaptığı itiraz başvurusunu değerlendirerek, ek olarak 30 kişiye daha tazminat ödemesi hükmünü verdi. Böylece daha önceki tazminat miktarıyla birlikte toplam ödenecek miktarın 15 milyon avroya ulaşacağı ifade edildi.

Tazminatın, Avrupa Birliği'nden sağlanan Kovid-19 sonrası toparlanma fonunun, "Nazi suçları" için ayrılan kısmından karşılanacağı belirtildi. Tazminatın ödemesi, Almanya tarafından önümüzdeki aylarda yapılacak.

21 Kasım 1943'te L'Aquila kenti yakınlarındaki Limmari ormanında, yerel halkın İtalyan direnişçileri desteklediği şüphesiyle Naziler tarafından yapılan katliamda, 128 sivil hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin arasında 60 kadın, 34 çocuk (10 yaşından küçük) ve birçok yaşlı vatandaş yer alıyordu.