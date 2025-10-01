Almanya, Kısıtlamaya Rağmen İsrail'e 2,46 Milyon Avroluk Silah Sevkiyatını Onayladı

Almanya, kısmi ihracat yasağı sonrası 8 Ağustos-22 Eylül arasında İsrail'e en az 2,46 milyon avro değerinde silah sevkiyatını onayladı; hükümet onayların sınırlı olduğunu savunuyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:52
Almanya, Kısıtlamaya Rağmen İsrail'e 2,46 Milyon Avroluk Silah Sevkiyatını Onayladı

Almanya, Kısıtlamaya Rağmen İsrail'e 2,46 Milyon Avroluk Sevkiyat Onayı Verdi

Alman hükümeti, Gazze'de soykırım suçu işlendiği iddiaları üzerine ilan edilen kısmi silah ihracatı yasağına rağmen İsrail'e yönelik yeni sevkiyat onayları verdi.

Parlamentoya Yanıt: Onaylanan Sevkiyatlar

Almanya Ekonomi Bakanlığının, muhalif Sol Parti (Die Linke) tarafından sunulan soru önergesine verdiği yanıtta; hükümetin kısmi silah ihracatı kararının açıklandığı 8 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında Alman savunma sanayi üreticilerinin İsrail'e en az 2,46 milyon avro değerinde silah tedarik etmelerine izin verildiği kaydedildi.

Hükümetin Savunması

Berlin, bu onayların yalnızca diğer askeri teçhizat için olduğunu, savaş silahları için onay verilmediğini ve söz konusu ihracatın daha önce onaylananların çok küçük bir kısmını oluşturduğunu belirtti.

Friedrich Merz, 8 Ağustos'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını artırma kararının ardından Gazze'de kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurmuştu.

Geçmiş İhracat Rakamları

Berlin, Alman savunma sanayi üreticilerine İsrail'e 1 Ocak - 8 Ağustos 2025 tarihleri arasında yaklaşık 250 milyon avro değerinde silah tedarik etmesine izin verdi. Hükümet, 2023'te İsrail'e 327 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini; 2023'te Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışının 2022'ye göre 10 kat arttığını bildirdi.

Siyasi Tepkiler

Sol Parti milletvekili Lea Reisner, hükümeti sert şekilde eleştirerek, Alman hükümetinin İsrail'e tekrar ihracat lisansı verdiğini ve sözde ihracatın askıya alındığı yönündeki açıklamalarla Alman halkının yanıldığını ifade etti.

Karar Süreci ve Yetki

Almanya'da silah ihracatı kararları Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Federal Ekonomik İşler ve İhracat Kontrol Dairesinin (BAFA) katılımıyla alınıyor. Özellikle hassas durumlarda bu karara başbakan ve diğer bakanların da dahil olduğu Federal Güvenlik Konseyi karar verebiliyor.

Üçüncü Ülkeler Üzerinden Sevkiyat

Almanya'nın üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e silah ihracatına ilişkin ise hükümetten herhangi bir açıklama yapılmadı.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Antalya Kitap Fuarı 3 Ekim'de açılıyor: Zülfü Livaneli onur konuğu
4
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
5
Merz'ten AB'ye çağrı: Bürokrasi azaltılmalı
6
Ankara'da 3 ilçe susuz kalacak: Altındağ, Mamak, Gölbaşı'ya su kesintisi
7
Van'da Girişimci Kütüphanesi Buluşması Başladı

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam