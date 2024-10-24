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Almanya, Lübnan'a 96 Milyon Euro Yardımda Bulunuyor

Almanya, Lübnan'a insani ve kalkınma yardımı olarak 96 milyon avro destek sağlayacak.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:02
Almanya, Lübnan'a 96 Milyon Euro Yardımda Bulunuyor

Almanya'nın Lübnan'a Yönelik Yeni Yardım Paketi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin Lübnan için 96 milyon avro insani ve kalkınma yardımı sunacağını bildirdi. Bu açıklama, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" konferansında yapıldı.

Yardımın İçeriği

Baerbock, bu yardımın 60 milyon avrosunun kalkınma projelerine, 36 milyon avrosunun ise doğrudan insani yardıma ayrılacağını aktardı. Ayrıca, önümüzdeki günlerde Lübnan'a 10 ton insani malzeme gönderileceği bilgisi verildi.

Bölgesel Güvenlik Üzerine Vurgu

Baerbock, Lübnan halkının yaşadığı zorlukların göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti ve insanları desteklemek için harekete geçtiklerini ifade etti. Konferansta ayrıca, Birleşmiş Milletler tarafından uygulanan 1701 sayılı kararın, Lübnan ve İsrail arasındaki güvenliği sağlamak için kritik önemde olduğunu vurguladı.

İsrail ve Lübnan İlişkileri

Baerbock, "İsrail ile Lübnan arasında yeni bir çatışmanın yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." diyerek, uluslararası ortaklarla birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti. Yine, Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerektiğini ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin önemini de dile getirdi.

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