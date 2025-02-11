Almanya Meclisi'nden Gazze İçin Saygı Duruşu Çağrısı

Almanya Meclisi'nde Gazze İçin Saygı Duruşu Talebi

Almanya'daki Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlileri anmak amacıyla Almanya Federal Meclisi'nde bir saygı duruşu yapılmasını talep etti.

Spiegel dergisinin haberine göre, BSW, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas'a bir mektup göndererek, Federal Meclis oturumu öncesinde Gazze'de yaşamını yitiren Filistinliler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi.

Mektupta Vurgulanan Noktalar

BSW Federal Milletvekili Jessica Tatti tarafından kaleme alınan mektup, BSW Eş Genel Başkanları Sahra Wagenknecht ve Klaus Ernst tarafından imzalandı. Mektupta, Almanya Federal Meclisi'nde Gazze'ye yönelik saldırıların masum kurbanlarının hatırlanması gerektiği ifade edilerek, bu hususun önemine dikkat çekildi.

BSW, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sırasında hayatını kaybedenler için 10 Ekim 2024'te düzenlenecek anma törenine atıfta bulunarak, benzer bir saygı duruşunun Gazze'de ölen binlerce Filistinli için de yapılmasını talep etti.

ABD ve İsrail Politikalarına Eleştiri

Mektupta ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze sakinlerini başka bir yere taşıma planı ve Alman hükümetinin İsrail'e silah yasağı getirmemesi kınandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin uluslararası hukuku ihlal ettiği hatırlatıldı.

Son olarak, mektupta İsrail'e yönelik silah sevkiyatının durdurulması çağrısı tekrar vurgulandı.