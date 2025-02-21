Almanya'nın Ana Muhalefet Lideri Merz'den Nükleer Koruma Çağrısı

Almanya'nın Ana Muhalefet Liderinden Nükleer Koruma Talebi

Almanya'da ana muhalefet konumundaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz, Fransa ve İngiltere ile ülkesi için nükleer koruma üzerine görüşmeler yapılmasını istedi.

Merz, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO anlaşmasındaki karşılıklı destek taahhüdünü kayıtsız şartsız geçerli saymaması durumuna karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle, Avrupalıların, kıtanın savunulması için büyük çaba göstermeleri gerektiği ifade edildi.

Fransa'nın Nükleer Şemsiyesi ve Almanya'nın Rolü

Almanya'nın, Fransa'nın nükleer şemsiyesinin bir parçası olup olmayacağına dair sorulara cevap veren Merz, bu konuda bazı karmaşık durumların bulunduğunu belirtti. Almanya'nın nükleer katılımdan veya nükleer güvenlikten yararlanıp yararlanamayacağının, Avrupa'daki iki nükleer güç olan İngiltere ve Fransa ile görüşülmesi gereken bir konu olduğu üzerinde durdu.

Merz, Fransa'nın bu konuda Alman hükümetine birçok kez teklifte bulunduğunu, fakat Alman hükümetlerinin bu çağrılara her zaman yanıtsız kaldığını ifade etti. "Bunun nasıl olacağı konusunda birbirimizle konuşmamız lazım," diyen Merz, nihai karar hakkının her zaman önemli olduğunu ve mecazi anlamda nükleer çantanın kimin elinde olacağının kritik bir mesele olduğunu vurguladı.

Seçim Sonrası Beklentiler

Almanya'da 23 Şubat'ta düzenlenecek seçimlerden sonra koalisyon hükümetinde başbakan olması beklenen Merz, Avrupa'nın ABD'den nükleer konularda bağımsız olması gerekliliğini de ön plana çıkardı.