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Almanya'nın Askeri Hazırlığı Yetersiz: Kiel Enstitüsü Raporu

Almanya'nın olası bir savaşa hazırlığı uzun yıllar sürecek. Kiel Enstitüsü, silahlanma hızının yetersiz olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:06
Almanya'nın Askeri Hazırlığı Yetersiz: Kiel Enstitüsü Raporu

Almanya'da Askeri Hazırlık Üzerine Kritik Araştırma

Almanya'nın olası bir askeri çatışmaya hazır olup olmadığına dair yapılan kapsamlı bir araştırma, ülkenin savunma hazırlığının yıllar alacağını gösterdi. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) tarafından hazırlanan raporda, Alman ordusunun savaş için gereken hazırlık seviyesinin yetersiz olduğu vurgulandı.

Rusya Tehdidi ve Almanya'nın Silahlanma Hızı

Raporda, Almanya'nın Rusya'ya karşı yavaş silahlanma süreci dikkat çekiyor. Almanya'nın mevcut askeri kaynaklarının, Rusya'nın askeri güçleriyle karşılaştırıldığında büyük bir açıkla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Almanya’nın, mevcut yükümlülükleri ve hızla artan ayırdığı bütçenin yetersiz olduğu belirtildi.

Rapor, Almanya'nın 20 yıl öncesine ait askeri stok yüzdesine ulaşmasının neredeyse 100 yıl sürebileceğini gösteriyor. Özellikle, mevcut tedarik hızında 2004 yılı savaş uçağı stoklarına ulaşmanın yaklaşık 15 yıl, tank stoklarına ulaşmanın 40 yıl ve topçu obüs stoklarına ulaşmanın ise 100 yıl süreceği sırf örneklerle somutlaştırıldı.

Rusya'nın Üretim Kapasitesi ve Askeri Tehditler

Rapor, Rusya'nın üretim kapasitesinin arttığını ve tüm Alman stoklarını 6 aydan biraz daha uzun bir süre içerisinde üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra, Ukrayna savaşının ardından Rusya'nın önemli silah sistemlarını üretme kapasitesini artırdığına dikkat çekildi. Raporda, insansız hava araçları gibi modern savaş sistemlerinde de büyük ilerlemeler kaydedildiği vurgulandı.

Uzman Görüşleri

Araştırma ekibinin lideri Guntram Wolff, enstitünün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Rusya, NATO için giderek daha büyük bir güvenlik tehdidi haline geliyor. Caydırıcılık için gerekli olan yeniden silahlanma konusunda çok yavaş ilerleme kaydediyoruz" dedi.

Wolff, Avrupa'nın savunma harcamalarının GSYİH'nin en az yüzde 2'sine çıkarılması gerektiğini belirtti. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü Başkanı Moritz Schularick, hükümetin savunma konusundaki söylemlerini eleştirerek, Almanya'nın inandırıcı askeri yeteneklere sahip olması gerektiğini vurguladı. Özellikle, Almanya'nın en az 100 milyar avroluk bir savunma bütçesine ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

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