Almanya'nın Brandenburg Eyaletinde AfD İlk Sırada

Brandenburg'daki Seçim Anketleri AfD'yi Öne Çıkarıyor

Almanya'da yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, AfD (Almanya için Alternatif) partisi, Brandenburg eyaletindeki seçimlerde önde gidiyor. ZDF televizyonunun yaptırdığı anket sonuçlarına göre, 22 Eylül'de gerçekleştirilecek olan eyalet meclisi seçimlerinde AfD'nin oy oranı %29 olarak belirlendi.

Eyalet İktidarı için Zorlu Bir Yarış

Brandenburg'da şu anda iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti (SPD), %26 oy oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) %15 ile üçüncülüğü, Sol Partiden ayrılanların oluşturduğu "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) ise %14 ile dördüncü sırayı elde ediyor.

Yeşiller ve Geçmiş Seçim Verileri

Yapılan ankette Yeşiller partisi %5 oranla sınırlı bir destek bulurken, 2019'daki eyalet meclisi seçim sonuçları şu şekildeydi: SPD %26,2, AfD %23,5, CDU %15,6, Yeşiller %10,8, Sol Parti %10,7 ve Hür Demokrat Parti %4,1 oranlarını yakalamıştı.