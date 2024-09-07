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Almanya’nın Harz Dağları'nda Yangınla Mücadele Ediliyor

Harz Dağları'ndaki orman yangınına 150 itfaiyeci ve hava destekleriyle müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 12:51
Almanya’nın Harz Dağları'nda Yangınla Mücadele Ediliyor

Almanya’nın Saksonya-Anhalt Eyaletinde Orman Yangını

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde bulunan Harz Dağları'nda, dün meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Harz Bölge Yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Brocken Dağı bölgesindeki yangının hızlı bir şekilde yayıldığı bildirildi.

Yangın Kontrol Altına Alınamadı

Dün akşam itibarıyla yangının kontrol altına alınamadığı belirtilmiş, ayrıca Brocken Dağı’ndaki Milli Park kapatılmıştır. Yangın nedeniyle bölgedeki yaklaşık 500 kişi, çoğunluğu turist ve yürüyüş severlerden oluşmak üzere otobüslerle tahliye edilmiştir.

Müdahale Ekipleri ve Hava Desteği

Yangına, 150 itfaiye eri müdahale ederken, alevlerin söndürülmesi için bir uçak ve bir helikopter kullanılmaktadır. Ayrıca, yangın söndürme çalışmalarına destek vermesi için gün içerisinde 3 uçak ve biri helikopter daha görevlendirilmesi beklenmektedir.

Diğer Yangın Durumları

Bölgedeki bir diğer yangın ise doğudaki Oranienbaum beldesinde meydana gelmiş olup, bu alanda da iki helikopterle yangına müdahale edilmektedir. Yerel sakinlere, dumandan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatmaları yönünde uyarıda bulunulmuştur.

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