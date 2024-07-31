Almanya'nın Heniyye Suikastı Üzerine Gerilimi Düşürme Çağrısı

Almanya'dan Gerilimi Düşürme Çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Misilleme Yapmama ve İtidalli Davranma Çağrısı

Fischer, "Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Karşılıklı misilleme yapma mantığı yanlış bir yaklaşımdır," diyerek, gerilimi azaltma ihtiyacını vurguladı. Ayrıca, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, suikast sonrası bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekti.

Ateşkes ve Diplomatik Çabalar

Fischer, "Gazze'de esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması şansının heba edilmemesi gerekiyor," şeklinde uyarıda bulunarak, soğukkanlı kalmanın önemine değindi. Suikast sonrası artan gerilim konusunda daha fazla diplomatik çabaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Alman Hükümeti'nin Diplomatik Çabaları

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Buchner ise gerilimi düşürmek için tüm diplomatik kanalları kullandıklarını ifade ederek, "Bölgedeki durum son derece tehlikeli ve gerilim kimseye fayda sağlamaz," dedi.

Heniyye'nin Suikasta Uğraması

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'da bulunduğu sırada suikasta uğradığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları, saldırının detaylarını duyurarak İsrail'i suçladı, ancak İsrailli yetkililerden henüz bir cevap gelmedi.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.