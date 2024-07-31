Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Almanya'nın Heniyye Suikastı Üzerine Gerilimi Düşürme Çağrısı

Almanya, Hamas lideri Heniyye'nin suikast sonrası tüm taraflara itidallı olma ve misilleme yapmama çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 22:04
Almanya'nın Heniyye Suikastı Üzerine Gerilimi Düşürme Çağrısı

Almanya'dan Gerilimi Düşürme Çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Misilleme Yapmama ve İtidalli Davranma Çağrısı

Fischer, "Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Karşılıklı misilleme yapma mantığı yanlış bir yaklaşımdır," diyerek, gerilimi azaltma ihtiyacını vurguladı. Ayrıca, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, suikast sonrası bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekti.

Ateşkes ve Diplomatik Çabalar

Fischer, "Gazze'de esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması şansının heba edilmemesi gerekiyor," şeklinde uyarıda bulunarak, soğukkanlı kalmanın önemine değindi. Suikast sonrası artan gerilim konusunda daha fazla diplomatik çabaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Alman Hükümeti'nin Diplomatik Çabaları

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Buchner ise gerilimi düşürmek için tüm diplomatik kanalları kullandıklarını ifade ederek, "Bölgedeki durum son derece tehlikeli ve gerilim kimseye fayda sağlamaz," dedi.

Heniyye'nin Suikasta Uğraması

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'da bulunduğu sırada suikasta uğradığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları, saldırının detaylarını duyurarak İsrail'i suçladı, ancak İsrailli yetkililerden henüz bir cevap gelmedi.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor