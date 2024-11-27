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Almanya'nın İsrail'e 131 Milyon Euro'luk Silah İhracatı Tartışmalara Neden Oluyor

Almanya, 2023 yılı itibarıyla İsrail'e 131 milyon avroluk silah satışı gerçekleştirdi. Tartışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 21:16
Almanya'nın İsrail'e 131 Milyon Euro'luk Silah İhracatı Tartışmalara Neden Oluyor

Almanya'nın İsrail'e Silah İhracatı 131 Milyon Euro'ya Ulaştı

Almanya'nın bu yıl kasım ayı ortasına kadar İsrail'e en az 131 milyon avroluk silah ihracatı yaptığı bildirildi. Bu bilgi, Alman Federal Meclisi muhalefet partilerinden Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) tarafından sunulan bir soru önergesine, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yanıtta yer aldı.

Büyük Miktarda Silah Sevkiyatı

Ekonomi Bakanlığı'nın yanıtına göre, Alman hükümeti, 18 Ekim'den 19 Kasım'a kadar olan dönemde 20,3 milyon avro ile "çeşitli teçhizatlar" başlığı altında olmak üzere İsrail'e 23,6 milyon avro değerinde silah sevkiyatına izin verdi.

Yapılan incelemelerde, Almanya'dan İsrail'e bu yıl kasım ayı ortasına kadar gerçekleşen toplam silah ihracatı miktarının en az 131 milyon avro olduğu ortaya kondu. Ancak Alman hükümeti, gönderilen silah sistemleri hakkında detaylı bilgi sağlamaktan kaçındı.

Silah Kategorileri ve Tartışmalar

En son şubat ayında onaylanan silah kategorileri arasında küçük silahların yanı sıra muharebe tankları ve denizaltıların bulunduğu belirtildi. İsrail'e yapılan bu silah sevkiyatları, ülkede tartışmalara yol açarken, Latin Amerika ülkesi Nikaragua da Almanya’yı silah ihracatı nedeniyle "İsrail'in Filistin'deki soykırımına suç ortaklığı yapmakla" suçlayan bir dava açtı. Bu dava, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda süregelmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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