Almanya'nın İsrail'e Silah Desteği Tartışmaları

AfD'nin Sert Eleştirileri

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Federal Meclis Grup Başkanı Tino Chrupalla, Başbakan Olaf Scholz'un İsrail'e verdiği silah ve mühimmat desteğine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Barışa Giderken Yangını Körüklemenin Anlamı Yok

Chrupalla, yaptığı açıklamada, "İsrail'e yaptığınız silah sevkiyatı ile her iki taraftaki tüm sivil kayıpları kabul etmiş oluyorsunuz. Gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmak yerine yangına körükle gidiyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

Silah Sevkiyatına Karşı Çıktı

Alman hükümetinin Orta Doğu'daki çatışmaları silah sevkiyatıyla çözebileceğini düşündüğünü belirten Chrupalla, Alman silahlarının savaşan hiçbir tarafa verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Objektif ve Eleştirel Bir Diyalog Gerekiyor

Chrupalla, "Bölge halklarının korunması gerekiyor. İsrail hükümetiyle eleştirel ve objektif şekilde konuşmanın zamanının geldiğini düşünüyorum" dedi.

Barış ve İki Devletli Çözüm Vurgusu

Orta Doğu'daki ortak hedefin barış ve iki devletli çözüm olması gerektiğini dile getiren Chrupalla, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yapılan saldırının durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Başbakan Scholz'un Yanıtı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptığı konuşmada, İsrail'e silah ve mühimmat desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Geçmişte silah ve mühimmat sağlamamızın nedeni budur. Teslimatlarımız var ve gelecekte de olacak. İsrail her zaman buna güvenebilir" dedi.

Almanya'nın Silah Satışında Artış

Son haftalarda Almanya'nın, İsrail'e silah ve askeri malzeme satışlarını artırdığı bildirildi. Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, bu yıl 21 Ağustos'tan itibaren toplam 14 milyon 460 bin avroluk satış onayı verildiğini açıkladı. Bu rakam, toplamda 45,74 milyon avroya ulaşmış durumda.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz" derken, hükümet sözcü yardımcısı Wolfgang Büchner de, "Almanya'nın İsrail'e hiçbir zaman silah yasağı uygulamadığını" belirtti.