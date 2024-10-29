Almanya'nın İsrail'in UNRWA Kararına Tepkisi

Almanya'dan Önemli Açıklama

Almanya, İsrail'in Meclisi tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısının onaylanmasının ardından endişelerini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı, UNRWA'nın Gazze, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve çevresindeki Filistinli mültecilere temel insani yardım sağladığını hatırlatırken, bu desteklerin sona ermesinin Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirebileceğini belirtti.

Acil Durum ve Eğitim Sorunları

Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti: "Gazze'de 2,2 milyon insan ciddi bir acil durum içinde ve nüfusun %86'sı akut yetersiz beslenme ile mücadele ediyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 50 bin çocuğun eğitim hakkı tehdit altındayken, Gazze'de yüz binlerce çocuk eğitim umutlarını kaybetti. Bunun yanı sıra, on binlerce insan sağlık hizmetlerinin kesintiye uğraması riski ile karşı karşıya."

İsrail Hükümetine Çağrı

Almanya, İsrail hükümetinin UNRWA'nın BM Genel Kurulu tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmesi için gerekli adımları atması gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada, "UNRWA, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere hayat kurtaran insani yardım sağlamaya devam etmelidir. Tıpkı İsrail halkı gibi, Filistinlilerin de güvenlik içinde ve onurlu bir devlette yaşama hakları vardır" denildi.