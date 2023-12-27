Almanya'nın kırmızı bültenle aradığı Eric Schroeder Türkiye'de yakalandı

Almanya tarafından kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder, İstanbul'da düzenlenen Kafes-5 operasyonuyla yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Schroeder'in uyuşturucu ticareti, suç örgütü kurma ve malvarlığı aklama suçlarından arandığını ve operasyonda çok sayıda para, cep telefonu, kol saati, pasaport ve kimlik kartının ele geçirildiğini duyurdu.

Almanya'da İnterpol kırmızı bülteni kapsamında aranan organize suç örgütü ele başı Eric Schroeder Türkiye'de yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Kafes-5 operasyonları kapsamında yakalanan şahıs Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçları ile kırmızı bültende aranıyordu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder'in Hamburg'da uyuşturucu ticareti, suç örgütü kurma ve malvarlığı aklama suçlarıyla suçlandığını açıkladı. Schroeder, İstanbul'da yapılan Kafes-5 operasyonuyla yakalandı.

Operasyonda, organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder'in üzerinde ve evinde çok sayıda para, cep telefonu, kol saati, pasaport ve kimlik kartı bulundu. Schroeder'in, 41 bin 850 Euro ve 38 bin Türk Lirası'nın yanı sıra, 5 adet cep telefonu, 4 adet Rolex marka kol saati, 3 adet simkart, farklı isimlere kayıtlı pasaport ve kimlik kartlarına el konulduğu bildirildi.