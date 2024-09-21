Almanya'nın Lübnan'daki Çatışmalara İlişkin Endişeleri

Almanya'dan Lübnan'a Destek Mesajı

Almanya, Lübnan'daki artan çatışmalar nedeniyle çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesini ve yaralanmalarını derin bir endişeyle izlediğini duyurdu.

Başbakanlık'tan Açıklama

Alman Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Alman hükümeti, Lübnan'da son günlerde tırmanan çatışmaları yakından takip etmektedir. Bu çatışmalarda masum sivillerin yaşadığı kayıplar bizleri derinden kaygılandırmaktadır," ifadesi yer aldı.

Lübnan Halkının Durumu

Açıklamada, "Lübnan halkının geniş kesimlerinin bu çatışmayla bir ilgisi olmamasına rağmen korku ve dehşet içinde yaşadığı vurgulanmıştır. Bu durumun yarattığı acıları paylaşıyoruz," denildi.

Bölgesel Güvenlik Endişesi

İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin bölgeyi daha da tahrip etmemesi için uyarılarda bulunuldu. "Bunun tüm bölge halkları için korkunç sonuçları olabileceği unutulmamalıdır. Böyle bir çatışma, yıkım ve felaket getirme potansiyeline sahiptir," değerlendirmesi yapıldı.

Çözüm Arayışları

Açıklamanın devamında, uluslararası toplumun bu duruma diplomatik yollarla çözüm bulma sorumluluğu olduğu belirtilerek, Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararının uygulamaya geçilmesinin önemine değinilmiştir.