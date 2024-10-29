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Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Berlin'e Çağrıldı

İran'da idam cezasına çarptırılan Cemşid Şarmehd olayında Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Berlin'e geri çağrıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 13:11
Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Berlin'e Çağrıldı

Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Berlin'e Geri Çağrıldı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran-Alman vatandaşı Cemşid Şarmehd'in idam edilmesine yönelik tepkisini göstermek amacıyla, Tahran Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere Berlin'e çağırdı.

Şarmehd'in İdamı Üzerine Diplomatik Adımlar

Bakanlığın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, Tahran'daki büyükelçisini geri çağırarak İran rejiminin bu idamına sert bir tepki vermek amacıyla diplomatik girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Paylaşımda ayrıca, "İran rejiminin eylemlerine karşı güçlü protestomuzu ifade ettik ve daha ileri adımlar atma hakkımızı saklı tutuyoruz." denildi.

Şarmehd Hakkında Suçlamalar

Cemşid Şarmehd, "Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adlı örgütle ilişkilendirilerek 12 Nisan 2008'de Şiraz'da meydana gelen terör saldırısı ile ülkedeki çeşitli silahlı eylemlere katılmakla suçlanıyordu. Söz konusu saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, 215 kişi de yaralanmıştı.

İran İstihbarat Bakanlığı, Şarmehd'in 2020 yılında yurt dışında yakalanarak İran'a getirildiğini bildirmişti. Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaçırıldığını iddia etti. 21 Şubat 2023'te yargılanan Şarmehd, ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Almanya, Şarmehd'in idam cezasının iptal edilmesi çağrısında bulunduktan sonra, İran'ın Berlin Büyükelçiliği'nde çalışan iki kişiyi "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

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