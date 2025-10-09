Almanya Parlamentosu 'Hızlandırılmış Vatandaşlık'ı Kaldırdı — İkamet Şartı 5 Yıla Çıkarıldı

Parlamento, göçmenlere 3 yılda verilen 'hızlandırılmış vatandaşlık' hakkını kaldırdı; tüm başvuru sahipleri için ikamet şartı 5 yıla çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 01:26
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 01:26
Almanya parlamentosu hızlandırılmış vatandaşlık uygulamasını yürürlükten kaldırdı

Almanya'da parlamento, ülkede 3 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlığa başvurma imkanı tanıyan "hızlandırılmış vatandaşlık" uygulamasını kaldırdı. Federal Mecliste kabul edilen yasa değişikliğiyle, tüm başvuru sahipleri için ülkede 5 yıl ikamet şartı getirildi.

Yasa değişikliğinin kapsamı

Yasa değişikliğiyle birlikte, daha önce uyum göstermesi şartıyla bazı göçmenlere tanınan 3 yıl sonrası vatandaşlık hakkı sona erdi ve başvuru koşulları standartlaştırılarak 5 yıl ikamet zorunluluğu getirildi.

Meclisteki destek ve muhalefet

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti ile ana muhalefette bulunan Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekilleri yasa değişikliğine onay verdi. Öte yandan, Sol Parti ve Yeşiller Parti milletvekilleri değişikliğin entegrasyon çabalarına zarar verdiğini ve AfD'nin göçmen karşıtı propagandasına boyun eğildiğini savunarak hükümeti eleştirdi.

İçişleri Bakanı'nın açıklaması

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, mecliste yaptığı konuşmada, "Vatandaşlığa kabul, entegrasyon sürecinin başında değil, sonunda gerçekleşmelidir. Alman pasaportu, başarılı entegrasyonun bir göstergesi olarak sunulmalı, yasa dışı göçü teşvik etmek için kullanılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Önceki düzenleme

Bir önceki hükümet döneminde SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti, vatandaşlığa başvuru için gerekli ikamet süresini 8 yılden 5 yıla indirmiş; uyum konusunda başarılı olanlara ise 3 yıl sonra vatandaşlık imkânı tanımıştı.

