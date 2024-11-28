Almanya, Rus Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Almanya, Rusya'nın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Almanya'nın, Rusya'da kamu yayıncısı ARD için çalışan iki kişi hakkında sınır dışı kararı verilmesine tepki olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Rusya'da muhabirlik yapmanın artık mümkün olmadığını vurguladı. Baerbock, "Rusya’nın ARD çalışanlarını sınır dışı etmesi kabul edilemez, gerekçesi de yanlış ve yalandır. Bunu açık bir şekilde kınıyoruz. Bu yüzden bugün Rus Büyükelçisini çağırdık" dedi.

Baerbock, Almanya'da veya Avrupa'da basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar olduğu iddiasının yanlış olduğunu savunarak, bu nedenle ARD çalışanlarının sınır dışı edilmesini bu iddialarla ilişkilendirmenin hiçbir dayanağı olmadığını söyledi.

Baerbock, "Burada (Almanya’da) yetkili eyalet dairesi Rus yayın kuruluşunun iki çalışanı hakkında oturum izinlerine ilişkin karar verdi. Buna karşı hukuki yollara başvurulabilir" ifadelerini kullandı.

Dün Rus "Perviy" kanalının Berlin ofisinin kapatıldığı ve bir muhabir ile bir kameramanın ülkeden ayrılması gerektiğine dair haberlerin çıkmasının ardından, Rusya da karşılık olarak Alman kamu yayıncısı ARD’nin iki çalışanını sınır dışı etme kararı almıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.