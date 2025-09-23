Almanya: Rusya'nın Hava Sahası İhlalleri 'Gerilimi Tırmandırma Tuzağı'

Pistorius'tan uyarı ve Berlin'de ortak açıklama

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İsveçli mevkidaşı Pal Jonson ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında Moskova'nın son hava sahası ihlallerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

(Rusya'nın son hava sahası ihlalleri) Bu, bizim düşmememiz gereken gerilimi tırmandırma tuzağı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu iyiliği yapmayacağız. Kışkırtılmaya izin vermeyeceğiz.

Ancak oradayız ve müdahale edeceğiz. Neler olduğunu yakından izleyeceğiz ve dışarıya kadar eşlik edeceğiz. Hoşgörülü ve sabırlı olacağız, ancak orada olduğumuzu ve her an daha fazlasını yapabileceğimizi açıkça göstereceğiz.

NATO dayanışması ve tedbirler

Pistorius, ülkesinin NATO müttefikleriyle dayanışmasını teyit ederek, Alman kuvvetlerinin NATO hava sahasını ihlallerden korumaya devam edeceğini ancak aceleci tepkilere karşı ihtiyatlı davranacaklarını vurguladı.

İsveç Savunma Bakanı Jonson da doğu kanadındaki NATO varlığının güçlendirilmesine ilişkin olarak, şimdi dayanışma ve eylem zamanı olduğunu belirtti.