Almanya: Rusya'nın Hava Sahası İhlalleri 'Gerilimi Tırmandırma Tuzağı'

Boris Pistorius, Moskova'nın hava sahası ihlallerini 'gerilimi tırmandırma tuzağı' olarak nitelendirip provokasyona kapılmayacaklarını vurguladı; NATO dayanışması teyit edildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 20:25
Almanya: Rusya'nın Hava Sahası İhlalleri 'Gerilimi Tırmandırma Tuzağı'

Almanya: Rusya'nın Hava Sahası İhlalleri 'Gerilimi Tırmandırma Tuzağı'

Pistorius'tan uyarı ve Berlin'de ortak açıklama

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İsveçli mevkidaşı Pal Jonson ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında Moskova'nın son hava sahası ihlallerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

(Rusya'nın son hava sahası ihlalleri) Bu, bizim düşmememiz gereken gerilimi tırmandırma tuzağı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu iyiliği yapmayacağız. Kışkırtılmaya izin vermeyeceğiz.

Ancak oradayız ve müdahale edeceğiz. Neler olduğunu yakından izleyeceğiz ve dışarıya kadar eşlik edeceğiz. Hoşgörülü ve sabırlı olacağız, ancak orada olduğumuzu ve her an daha fazlasını yapabileceğimizi açıkça göstereceğiz.

NATO dayanışması ve tedbirler

Pistorius, ülkesinin NATO müttefikleriyle dayanışmasını teyit ederek, Alman kuvvetlerinin NATO hava sahasını ihlallerden korumaya devam edeceğini ancak aceleci tepkilere karşı ihtiyatlı davranacaklarını vurguladı.

İsveç Savunma Bakanı Jonson da doğu kanadındaki NATO varlığının güçlendirilmesine ilişkin olarak, şimdi dayanışma ve eylem zamanı olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Trafik Kazası: Otomobilin Çarptığı Beyza Baş Yaşamını Yitirdi
2
Bağcılar'da Fındıkkıran Ameliyatı: 19 Yaşındaki Sümeyye Sağlığına Kavuştu
3
Duran: Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu Konuşması Filistin'e Umut Oldu
4
Guterres: İsrail'in Şiddeti Küresel Barışı Tehdit Ediyor
5
Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail barış temellerini yıkıyor, Netanyahu hükümeti barışı istemiyor
6
İstanbul'da 112 Çağrılarının %62,5'i Asılsız Çıktı
7
Gazze'de Can Kaybı 65 bin 382'ye Yükseldi — Son 24 Saatte 38 Kişi

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek