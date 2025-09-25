Almanya: Rusya'nın hava sahası ihlallerine karşı tüm önlemler alınacak

Weimar — Basın toplantısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) müttefikleriyle temas halinde olduklarını belirterek, Rusya'nın artan hava sahası ihlallerine karşı koymak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

Merz, Rusya'yı NATO üyelerini hedef alan sistematik hava sahası ihlalleri, kışkırtıcı yüksek uçuşlar, insansız hava araçları (İHA) saldırıları ve casusluk faaliyetleri yürütmekle suçladı.

Merz: "Bu ihlallerin devam etmesine izin vermeyeceğiz ve Rus ordusunun hava sahası ihlallerini ve saldırılarını etkili şekilde caydırmak için gerekli tüm önlemleri alacağız."

Başbakan, konuyla ilgili Savunma Bakanı Boris Pistorius ile sürekli temas halinde olduğunu belirterek, "Hafta sonu Savunma Bakanımızdan, NATO müttefiklerimizle, özellikle de Polonya, Fransa ve Birleşik Krallık'taki mevkidaşlarıyla, bunlara nasıl yanıt vermemiz gerektiği konusunda koordinasyon sağlamasını istedim. NATO'nun dün ve önceki günkü açıklamaları kesinlikle yerindeydi."