Almanya: Rusya'nın Nükleer Doktrini Bizi Korkutamaz

Almanya'dan Sert Tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanan nükleer doktrinin kendilerini korkutmayacağını ifade etti.

Baerbock, Varşova'da Polonya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere'nin Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldi. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, Putin’in Ukrayna’daki savaş süresince korku yaymak için çaba gösterdiğini belirterek, "Gözümüzü korkutamayacaklar" şeklinde konuştu.

Avrupa Barışının Önemi

Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 1000 gündür devam ettiğine dikkat çekti. "Avrupa'daki özgürlüğümüz, Avrupa barışına bağlıdır. Ukraynalılar sadece kendi özgürlüklerini değil, Avrupa barışımızı da savunuyorlar" dedi.

Avrupa'nın Güvenliği İçin Birliktelik

Alman Bakan, Avrupa ülkeleri olarak birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. "Avrupa'nın güvenliğini ve savunmasını yeni bir temele oturtma zamanı. Transatlantik ittifakımızı güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

NATO ve Güvenlik

Baerbock, Avrupa’nın güvenliğini korumak ve caydırıcılığı artırmak için NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

Putin'in Nükleer Yanıt Doktrini

Putin, balistik füze saldırılarına nükleer karşılık verebilecek bir doktrini onayladı. Yeni doktrin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle gerçekleşen saldırılar için Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak sağlıyor. İnsansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsamda yer alıyor.

Ayrıca, Rusya'ya bir ittifak üyesi tarafından saldırı olması durumunda bu gelişmenin de nükleer yanıt gerektireceği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.