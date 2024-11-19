DOLAR
34,53 0,01%
EURO
36,61 0,04%
ALTIN
2.913,94 -0,44%
BITCOIN
3.187.019,65 -1,19%

Almanya: Rusya'nın Nükleer Doktrini Bizi Korkutamaz

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Rusya'nın nükleer doktrinini onaylamasının kendilerini korkutamayacağını ifade etti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 18:00
Almanya: Rusya'nın Nükleer Doktrini Bizi Korkutamaz

Almanya'dan Sert Tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanan nükleer doktrinin kendilerini korkutmayacağını ifade etti.

Baerbock, Varşova'da Polonya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere'nin Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldi. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, Putin’in Ukrayna’daki savaş süresince korku yaymak için çaba gösterdiğini belirterek, "Gözümüzü korkutamayacaklar" şeklinde konuştu.

Avrupa Barışının Önemi

Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 1000 gündür devam ettiğine dikkat çekti. "Avrupa'daki özgürlüğümüz, Avrupa barışına bağlıdır. Ukraynalılar sadece kendi özgürlüklerini değil, Avrupa barışımızı da savunuyorlar" dedi.

Avrupa'nın Güvenliği İçin Birliktelik

Alman Bakan, Avrupa ülkeleri olarak birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. "Avrupa'nın güvenliğini ve savunmasını yeni bir temele oturtma zamanı. Transatlantik ittifakımızı güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

NATO ve Güvenlik

Baerbock, Avrupa’nın güvenliğini korumak ve caydırıcılığı artırmak için NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

Putin'in Nükleer Yanıt Doktrini

Putin, balistik füze saldırılarına nükleer karşılık verebilecek bir doktrini onayladı. Yeni doktrin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle gerçekleşen saldırılar için Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak sağlıyor. İnsansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsamda yer alıyor.

Ayrıca, Rusya'ya bir ittifak üyesi tarafından saldırı olması durumunda bu gelişmenin de nükleer yanıt gerektireceği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Yıkım Sırasında Çökme: 2 İşçi Yaralandı
2
Kosova'nın Zveçan Bölgesinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
3
Güncel Gelişmeler: G20 Zirvesi'nde Erdoğan Basın Toplantısı Düzenleyecek
4
Tatlıoğlu ve Sanchez: İkili Deniz Gücü İşbirliği Gelişiyor
5
Almanya: Rusya'nın Nükleer Doktrini Bizi Korkutamaz
6
Kayseri'de Minibüs Yayaya Çarptı: O Anlar Kamera Kayıtlarında
7
MOSSAD'a Casusluk İddiası: 20 Sanığın Duruşması Yarına Ertelendi

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek