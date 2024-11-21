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Almanya Savunma Bakanı Pistorius, SPD'nin Başbakan Adayı Olmayacak

Boris Pistorius, 2025 genel seçimlerinde SPD'nin başbakan adayı olmayacağını açıkladı ve mevcut Başbakan Scholz'u destekledi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 22:51
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, SPD'nin Başbakan Adayı Olmayacak

Almanya Savunma Bakanı Pistorius'tan Şaşırtan Açıklama

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Savunma Bakanı Boris Pistorius, 23 Şubat 2025'te gerçekleşecek genel seçimlerde partisinin başbakan adayı olmayacağını duyurdu.

Pistorius'un Destek Mesajı

Pistorius, sosyal medya üzerinden paylaştığı video mesajında, SPD'nin başbakan adayı olarak mevcut Başbakan Olaf Scholz'u destekleyeceğini belirtti. Bu kararın kendi özgür iradesiyle alındığını vurgulayan Pistorius, durumu partisine ve parlamento grup başkanlığına da iletti.

Scholz'a Övgüler

Boris Pistorius, Başbakan Scholz'u tanımlarken, onun sağduyu ve mantığı savunan "olağanüstü bir Federal Şansölye" olduğunu ifade etti. Ayrıca Scholz'un, Almanya'nın güvenilir bir NATO ortağı olmasını sağladığını da sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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