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Almanya Savunma Bakanı Pistorius'tan Rusya'ya Hibrit Tehdit Uyarısı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın hibrit saldırılarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 10:52
Almanya Savunma Bakanı Pistorius'tan Rusya'ya Hibrit Tehdit Uyarısı

Almanya Savunma Bakanı Pistorius Harekete Geçti

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'dan gelen hibrit tehditler konusunda uyarılarda bulundu. Bakan, Rusya'nın hibrit saldırılar düzenlediğinin altını çizerken, bu saldırıların doğrudan Almanya'yı hedef aldığını ifade etti.

Putin'in Hedefi Almanya

Pistorius, Funke medya grubuna yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hibrit saldırılar düzenliyor ve Almanya özel bir hedef. Bizi iyi tanıyor, Putin bizi nasıl iğneleyeceğini biliyor," dedi. Bakan, hibrit savaşı; geleneksel askeri operasyonlar, ekonomik baskı, bilgisayar saldırıları ve medya ile sosyal ağlarda yürütülen propagandanın bir toplamı olarak tanımladı.

Tehditler İle Baş Etme Stratejisi

Pistorius, bu tür saldırıların amacının toplumları istikrarsızlaştırmak olduğunu belirterek, Almanya'nın bu tehditlere karşı kendini hazırlamasının önemine değindi. "Putin'in tehdidine güvenle karşı koyabilmek için kendimizi hazırlamalıyız. Bizi rahatsız ettiği için bu tehdidi görmezden gelirsek tehdit küçülmez, aksine büyür,” ifadelerini kullandı.

Alman Bakan, Putin'in stratejisinin işlemesini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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