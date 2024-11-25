Almanya Savunma Bakanı Pistorius: "Ukrayna Savaşı Artık Uluslararası Bir Boyut Kazandı"

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: "Ukrayna Savaşı Uluslararası Bir Boyut Kazandı"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya-Ukrayna savaşında uluslararası boyutun arttığını ifade etti. Pistorius, bu açıklamayı, Fransa, İngiltere, Polonya savunma bakanları ve İtalya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Isabelle Rauti ile birlikte Berlin'de gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptı.

Toplantı ve ABD Seçimlerinin Etkisi

Toplantıda Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da yer aldı. Pistorius, toplantının, ABD seçim sonuçlarının belirlenmesinin ardından 6 Kasım tarihinde, Fransız mevkidaşı Sebastian Lecornu ile kararlaştırıldığını kaydetti.

Pistorius, “Yeni başkan (Donald) Trump ve yönetim değişiklikleri ile birlikte bazı şeylerin değişeceği açık. Bu yüzden ne kadar erken hazırlık yaparsak o kadar iyi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Tehditleri ve Uluslararası Boyut

Pistorius, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının ve özellikle altyapıya yönelik hava bombardımanlarının arttığını belirterek, “Rusya'nın tehditkar tutumu, dolaylı ya da doğrudan bize yöneliktir.” dedi. Ayrıca, “Arka planda yer alanlara bakıldığında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı artık bölgesel bir çatışma değil, uluslararası bir boyut kazanmıştır.” şeklinde konuştu.

Ukrayna’ya Destek ve İş Birliği Gelişimi

Pistorius, toplantıda Rusya'nın asker alım yöntemlerini de eleştirerek, Putin’in Kuzey Kore'den 10 bin asker alıp her biri için 2 bin avro ödediğini ifade etti. Ukrayna'ya odaklanarak silah üretimlerini artıracaklarını vurguladı ve bu süreçte dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilecek faiz gelirlerinin kullanılacağını belirtti.

Ukrayna’yı destekleyen ülkeler arasında iş birliğinin artırılacağını da dile getiren Pistorius, yapay zeka ile yönlendirilen insansız hava araçları ve mühimmat alımları konularında iş birliği yapılacağını açıkladı. Hedeflerinin, Ukrayna’nın güçlü bir pozisyonda kalması olduğunu belirtti.

Avrupa’nın Güvenlik ve Savunma Stratejileri

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin güvenlik ve savunma alanında ortak çalışmalarını artıracağını vurguladı ve İngiltere’nin savunma harcamalarını GSYH'nın %2,5'ine çıkarma taahhüdünde bulundu.

Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ise, Ukraynalı mevkidaşının destek talebini ilettiğini ve gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti. Lecornu, gelecekteki güvenlik ve savunma yatırımları için paranın etkin kullanımının önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.