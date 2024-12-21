Almanya Savunma Bakanı: Ukrayna'da Asker Yok

Almanya: Ukrayna'da Asker Olmayacak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya-Ukrayna savaşı sona ermediği sürece Ukrayna topraklarında Alman askerlerinin bulunmayacağını açıkladı. Bu açıklama, son dönemde Alman askeri birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesi yönündeki tartışmaların ışığında yapıldı.

Savaşın Devamı

Pistorius, gazetecilere yaptığı değerlendirmede; "Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum; savaş bitmediği sürece Ukrayna topraklarında Alman askeri olmayacak" şeklinde konuştu. Bakan, bu durumun ancak ateşkes ya da barış sağlandığında yeniden değerlendirilebileceğini vurguladı.

Gelecek Senaryoları

Pistorius, bu süreçle ilgili nasıl bir çözüm yolu izleneceğinin ise henüz netleşmediğini ifade etti. Örneğin, sınır hattı, tampon bölge ya da barış koruma bölgesi gibi seçeneklerin olabileceğini belirtti. "Gördüğünüz gibi burada bir şey söylemek için birçok şey hala açık" diyerek, gelecekte nasıl bir durumun ortaya çıkacağına dikkat çekti.