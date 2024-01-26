Almanya Savunma Bakanlığından açıklama: Her türlü savaş senaryosuna hazırlıklı olunmalı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın NATO topraklarına saldırma ihtimalinin şimdilik düşük olduğunu ancak en kötü duruma karşı kendilerini hazır tutmak zorunda olduklarını açıkladı.

Almanya Savunma Bakanlığından açıklama: Her türlü savaş senaryosuna hazırlıklı olunmalı
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Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Bild gazetesine verdiği demeçte, Almanya ile Rusya arasında şimdilik savaş tehlikesi olmadığını ancak tahminlere göre Rusya'nın 5 ila 8 yıl içinde yeni büyük operasyonlar yapabilecek kapasiteye kavuşabileceğini söyledi.

Pistorius, Avrupa'da 30 yıldır devam eden barış ortamına vurgu yaparak, Avrupa'ya yönelik savaş tehlikesinin sık sık gündeme gelmesi ve Alman ordusunun böyle bir duruma ne kadar hazır olduğu konusunda, "Kendimizi en kötüsüne hazır hale getirmek için gerçekten ama gerçekten hızımızı arttırmalıyız" dedi. 

Savunma Bakanı Pistorius, "Şu anda Rusya'nın NATO topraklarına ya da bir NATO ortağına saldırma tehlikesini görmüyorum ancak bu, anlık bir durum. Nasıl ve ne kadar süreceğini kimse bilmiyor." diye konuştu.

KENDİMİZİ SAVUNACAK YETERLİLİĞE SAHİBİZ

Pistorius, Ukrayna'ya kendi ülkesi için üretilen çok sayıda savunma sistemi gönderdiklerini ancak bunların yerine yenilerini alacaklarını söyledi. Rusya'nın hava saldırılarına karşı Cottbus gibi Polonya sınırındaki şehirlerin sadece bir gün dayanabileceği iddialarını ise yalanlayan Pistorius, "Hayır, bu doğru değil. Biz, kendimizi savunma kapasitesine sahibiz ama tabii ki her şeyden yeterince yok." dedi. 

Almanya son zamanlarda savunma bütçesini ve asker sayısını artırma kararı aldı. Bu kapsamda Savunma Bakanı Pistorius, Alman vatandaşı olmasa bile Almanya'da yaşayan, akıcı Almanca bilen ve ülkeye katkıda bulunmak isteyen gençlerin de orduya alınabileceğini ifade etti.

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