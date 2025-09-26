Almanya Schleswig-Holstein'da İHA Tespiti: 'Casusluk ve Sabotaj' Şüphesi

Almanya, Schleswig-Holstein'da tespit edilen çok sayıda İHA'yı 'casusluk ve sabotaj' şüphesiyle soruşturuyor; yetkililer bilgi paylaşmadı, güvenlik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 21:10


Almanya Schleswig-Holstein'da İHA Tespitini "Casusluk ve Sabotaj" Şüphesiyle Araştırıyor

Almanya, Danimarka sınırındaki Schleswig-Holstein eyaleti üzerinde dün gece çok sayıda insansız hava aracının (İHA) tespit edilmesinin ardından olayın arkasındaki niyeti araştırıyor.

Schleswig-Holstein İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, eyalet üzerinde uçuş yapan çok sayıda İHA tespit edildiği ve bunun potansiyel gözetleme operasyonu olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Schleswig-Holstein İçişleri Bakanı Sabine Sütterlin-Waack ise "Schleswig-Holstein'daki her türlü casusluk ve sabotaj şüphesini kesinlikle araştırıyoruz ve bu alanda son derece dikkatli olmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan yetkililer, söz konusu İHA'ların sayısı ve konumları hakkında henüz bilgi paylaşmadı.

Avrupa'da artan dron ve siber tehditler

Güvenlik güçlerinin diğer eyaletlerle koordinasyon halinde dron savunma önlemlerini güçlendirdiği belirtildi.

Danimarka'da Aalborg Havalimanı ve diğer havalimanlarında dronların görülmesi, son dönemde Avrupa'da artan dron ve siber tehditleri gündeme taşıdı. Dronlar, özellikle kritik altyapı olan havalimanlarında uçuşları engelleyerek ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, 22 Eylül'de yaşanan olayı "hibrit saldırı" olarak nitelendirerek, bunun sistematik bir risk olduğuna dikkati çekmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Danimarka, 1-2 Ekim'de AB zirvesi ve Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

