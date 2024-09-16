Almanya, Sel Felaketine Karşı Komşularına Destek Olmaya Hazır

Almanya’dan Sel Felaketine Destek Mesajı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, komşu ülkelerde meydana gelen sel felaketini büyük bir kaygıyla izlediklerini belirterek, acil yardım için hazır olduklarını açıkladı.

Felakete Dikkat Çekti

Faeser, yaptığı yazılı açıklamada, "Düşüncelerim, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Polonya'da yaşanan bu dramatik sel felaketinin kurbanları ile birlikte. Etkilenen bölgelerde selden korunmak için büyük çaba sarf eden kurtarma ekiplerine de minnettarız," ifadelerini kullandı.

Hazırlıkların Devamı

Alman İçişleri Bakanı, herhangi bir yardım talebi yapılması durumunda hızlı bir şekilde destek sunabileceklerini vurguladı. Federal Teknik Yardım Ajansı (THW), Elbe ve Oder nehirlerindeki durumu sürekli izlemekte ve ülke genelinde yaşanabilecek sel felaketlerine hazırlık amacıyla gerekli önlemleri almayı planlıyor.

Ülke genelinde şiddetli yağışlar ve fırtınalar sonrası Romanya, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya gibi Avrupa ülkelerinde 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda evin su altında kaldığı kaydedildi. Ayrıca, binlerce kişi tahliye edilmek zorunda kaldı.