Almanya Sınır Kontrollerine Geçiyor

Almanya'dan Yeni Sınır Kontrolleri

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, düzensiz göçün azaltılması ve iç güvenliğin artırılması amacıyla ülkenin kara sınırlarında geçici iç sınır kontrolleri uygulanacağını açıkladı.

Kontrollerin Uygulanması

Faeser, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, bu konuda Avrupa Komisyonu'na bilgi verdiklerini belirtti. Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka ile birlikte, 16 Eylül tarihinden itibaren 6 ay süresince kara sınırlarında bu kontrollerin yapılacağını vurguladı.

Gerekçeler ve Gelecek Planları

Uygulamanın nedenleri arasında, Almanya'nın karşı karşıya kaldığı düzensiz göç baskısının azaltılması ve terörizm ile sınır ötesi suçlar gibi mevcut tehditlere karşı iç güvenliğin korunması yer alıyor.

Faeser ayrıca, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve İsviçre ile yapılan mevcut kontroller sayesinde 30 binden fazla düzensiz göçmenin geri gönderildiğini ifade etti.

Federal Polisin Yönetimi

Federal polis, tüm kara sınırlarında sabit ve mobil önlemler ile görev yapacak. Faeser, bu sürecin, federal polisin yıllık bin kişi ile güçlendirilmesi ile mümkün olacağını belirtti. Ayrıca, komşu ülkelerle yakın iş birliğinin ve sınır bölgelerindeki yolcular ile günlük yaşam üzerindeki etkilerin minimize edilmesinin gelecekte önemli olacağını ekledi.