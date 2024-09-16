Almanya Sınır Kontrollerini Genişletiyor: Düzensiz Göçle Mücadele İçin Yeni Önlemler

Almanya'nın Sınır Kontrollerini Genişletmesi

Almanya, düzensiz göçle mücadele stratejisi çerçevesinde, kara sınırlarında kontrollerini genişletme kararı aldı. Bu uygulama, Almanya'nın komşuları olan Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya'nın yanı sıra Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'yı da kapsıyor.

Kontrollerin Gerekçesi

Almanya İçişleri Bakanlığı, bu kararın gerekçesi olarak düzensiz göçle mücadeleyi göstermekle kalmayıp, sınır kontrollerinin günlük yaşam, ticaret ve seyahat üzerinde mümkün olan en az etkiyi yaratmaya çalışacaklarını duyurdu.

Bakanlık, yayınladığı bir soru kataloğunda, seyahat edenlerin ve işe gidip gelenlerin kimlik kartı veya pasaport gibi belgeleri yanlarında bulundurmanın zorunlu olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu ile İletişim

Şengen Bölgesi'ndeki kontrollerin AB Komisyonuna bildirilmesi gerekmekte. Almanya, bu bildirimi 15 Mart 2025'ine kadar kapsayan bir dönem için gerçekleştirdi. Şu ana kadar yapılan kontrollerde 30,000 kişinin ülkeye girişi engellendi ve 1300'den fazla kaçakçı yakalandı.

Polonya ve Çek Cumhuriyeti ile Önlemler

Almanya, geçtiğimiz yıl ekim ayından bu yana Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre sınırlarında kontroller yapmaktaydı. Özellikle Avusturya sınırında ise 2015 yılından bu yana devam eden kontrol uygulamaları sürüyor.

Uluslararası Tepkiler

Alman Meclisi Federal Polis Sorumlusu Uli Grötsch, Deutschlandfunk kanalına verdiği mülakatta, mevcut 2400 kilometrelik kontrol alanına ek olarak 1200 kilometre daha ekleneceğini ve bu süreçte ek personele ihtiyaç olacağını açıkladı.

Ancak, bu gelişmeler Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve diğer AB ülkeleri tarafından eleştirildi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, bu durumu kabul edilemez buldu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise, düzensiz göç sorununu çözmek için uygulanan kısıtlamaların yeterli olmayacağına vurgu yaptı.

Avusturya hükümeti, Almanya'nın sınır noktalarında insanları daha fazla geri çevirmesi durumunda, bu kişileri geri almayacaklarını belirtti. AB Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, yalnızca istisnai hallerde iç sınır kontrollerinin uygulanabileceği ve Almanya'nın aldığı kararın nedenleri üzerine çalıştıklarını ifade etti.