Almanya: Suriye PKK'nın Türkiye'ye Saldırıları İçin Faaliyet Alanı Olmamalı

Almanya'dan Kritik Açıklama

Alman hükümetinin Suriye Koordinatörü Tobias Lindner, Suriye'nin terör örgütü PKK tarafından Türkiye'ye yönelik saldırıların merkezi haline gelmemesi gerektiğini ifade etti. Lindner, Alman medyasına yaptığı açıklamada, PKK'nın bir terör örgütü olduğunun altını çizdi.

PKK ve Kürtler Arasındaki Ayrım

Lindner, Suriye'nin kuzeyindeki PKK'lıların durumunun, Beşşar Esed'ın devrilmesinden önceki durumdan farklı olduğunu vurgulayarak, "Suriye, PKK'nın Türkiye'ye saldırılarında faaliyet alanı haline gelmemelidir. PKK ile kuzeydeki Suriyeli Kürtler arasında çok net bir ayrım yapmak gerekiyor" dedi.

Türkiye ile İş Birliğine Vurgu

Lindner, Türkiye'nin Suriye'deki durumu ile ilgili olarak, "Türkiye'nin bizimle birlikte hareket etmesi için elimizden geleni yapıyoruz ama bunun garantisi yok" şeklinde konuştu. Türk hükümetine, Suriye'den kaynaklanan tehlikelerin engellenmesi konusundaki meşru menfaatleri doğrultusunda destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Suriyeli Kürtlerin Tutumu ve Askeri Cevap

Bölgedeki tüm aktörlerin, İsrail hükümetinden Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumasını beklediğini dile getiren Lindner, Suriyeli Kürtlerin tutumuna askeri değil siyasi bir yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriyeli Milisler ve Kapsayıcı Süreç

Lindner, Suriye’deki milislerin sonunda Suriye silahlı kuvvetlerine dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Önemli bir husus olarak ise kadınların katılımının gerekliliğini ve Kürtler, Dürziler, Aleviler ve Hıristiyanların bu sürece katılımını vurguladı.

Yaptırımlar ve Pragmatik Yaklaşım

Suriye'ye uygulanan yaptırımların, Suriye halkı ve uluslararası toplum için önemli bir konu olduğunu vurgulayan Lindner, bununla birlikte yaptırımların kaldırılması için Avrupa Birliği ülkeleri arasında oybirliği gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, yurt dışında yaşayan ve yeniden yapılanmada yer almak isteyen Suriyeliler için hava trafiğini ve mali işlemleri kolaylaştırmanın önemli bir adım olabileceğini belirtti.